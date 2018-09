(ANSA) – ROMA, 13 SET – “La proposta Pillon non va discussa, va ritirata. Perché é punitiva e retrograda nei confronti delle donne e tratta i minori come pacchi postali. Le sue parole su aborto e unioni civili sono raccapriccianti. Il 30 settembre saremo in piazza a Roma anche per questo. Non si torna indietro”. Lo scrive su facebook Maurizio Martina, segretario del Pd.