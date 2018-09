(ANSA) – ROMA, 13 SET – ”Non ho deciso io, ma l’esito è stato questo”. Alla vigilia del Gp di Singapore Kimi Raikkonen risponde secco circa il suo addio alla Ferrari. “A Monza ho saputo che sarei andato in Sauber – ha ammesso il pilota finlandese della scuderia di Maranello – in sostanza abbiamo cominciato a parlare da quel momento. In realtà non ho mai pensato di finire alla Sauber, andrà così perché si è presentata l’occasione”.