(ANSA) – ROMA, 13 SET – ”Io posso guidare solo una macchina ovviamente, si parla sempre tanto di questo ma non è facile dirlo prima. Vedremo cosa cadrà in gara, sappiamo le nostre regole interne e sono piuttosto semplici”. Kimi Raikkonen risponde così ad una domanda su un suo possibile aiuto al compagno di squadra in Ferrari Sebastian Vettel nella lotta per il titolo. Alla vigilia del Gp di Singapore Raikkonen ha aggiunto che al 99% chiuderà la sua carriera in Sauber: “Molto probabilmente finirò in Sauber la mia carriera, ho firmato un contratto da pilota e non so se diventerò dirigente, non ho nessun contratto che dice questo”. E ancora: ”Ho sempre detto che smetterò quando sentirò che sarà la cosa giusta per me, correre è la cosa che mi piace di più”. Infine Raikkonen si prende gioco dei giornalisti riguardo alla sua passione e sul continuare a correre in Sauber: ”no, non ho più passione, ma resto solo per farmi fare delle domande da voi….”.