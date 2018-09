(ANSA) – ROMA, 13 SET – ”La filosofia Ferrari che lascia lottare tra loro i piloti? Non vedo come possa rendere la mia vita meno difficile visto che devo competere anche con Raikkonen”. Lewis Hamilton non pensa di aver ricevuto particolari benefici dagli episodi che hanno visto Vettel e Raikkonen sfidarsi regolarmente in pista. “Per ora l’aiuto che mi ha dato Valtteri è stato semplicemente più vistoso e dovuto alle posizioni in cui ci siamo trovati in pista”. Poi Hamilton parla del suo vantaggio nel Mondiale su Vettel: ”voglio semplicemente dare il meglio, ultimamente abbiamo fatto delle cose straordinarie e vogliamo continuare così. Onestamente non ci penso ai 30 punti di vantaggio e non c’e’ motivo di cambiare approccio. Avremo delle gare difficili da qui in avanti. La Ferrari ci è stata davanti e vogliamo cercare di superarli”. La terza macchina? ”mi piace abbastanza l’idea di avere più team che avere più piloti per ogni team”.