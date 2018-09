(ANSA) – SALERNO, 13 SET – Uomo di 28 anni ucciso in un’azienda agricola di Eboli (Salerno). È accaduto la scorsa notte, intorno alle 3 in zona Santa Cecilia. La vittima è un 28enne indiano, regolare sul territorio italiano, dipendente dell’azienda. Il corpo senza vita è stato rinvenuto con evidenti e numerosi traumi da taglio. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica e il movente di quanto accaduto e identificare il responsabile.