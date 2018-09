(ANSA) – ROMA, 13 SET – Uno sport accessibile a tutti, strumento di benessere, inclusione e riscatto sociale, capace di far esplodere potenzialità e responsabilità per la crescita culturale, sociale del territorio e dei cittadini. È questo il messaggio della prima edizione della ‘Giornata nazionale-Lo sport che vogliamo’, promossa dall’Us Acli il prossimo 15 e 16 settembre. L’iniziativa è parte integrante del progetto presentato dall’Us Acli al Coni per il 2018 e gode del patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e della Cei. La giornata si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e coinvolgerà 38 province, 17 regioni, per 46 eventi programmati e 63, tra attività e discipline sportive. “C’era la voglia di portare la nostra associazione in piazza – ha spiegato il presidente dell’Us Acli, Damiano Lembo – di scendere con i nostri colori e soprattutto di portare il nostro sport, strumento attraverso il quale fare inclusione e trasmettere messaggi di buone pratiche”.