NEW YORK. – La libreria italiana di Boston IAM Books ha reso noto che, in occasione del suo terzo anniversario, organizzerà un festival della letteratura e della cultura italiana. Intitolato IDEA Boston, il festival si svolgerà in due giorni, il 2 e 3 novembre, presso l’edificio della Dante Alighieri a Cambridge, Massachusetts.

“Vogliamo portare nel nostro angolo degli Stati Uniti una grande festa della cultura italiana ed italo-americana”, ha dichiarato Nicola Orichuia, co-fondatore della libreria I AM Books. “È un lavoro che facciamo su base quotidiana tramite la libreria, ma con il Festival vogliamo raggiungere un pubblico ancora più ampio”.

Idea Boston si presenta come un festival unico nel suo genere, con 24 eventi tra presentazioni, workshop, rappresentazioni teatrali e proiezioni concentrati in due giorni di attività. “Vogliamo offrire una finestra sull’Italia – aggiunge Orichuia – ma allo stesso tempo vogliamo creare dei ponti tra gli italiani emigrati negli ultimi anni e le nuove e vecchie generazioni di italo-americani”.

Per l’occasione è stato lanciato un sito internet interamente dedicato al festival (ideaboston.com), dove si può accedere al’intero programma. Si affronteranno temi importanti come l’autismo (con la ricercatrice Michela Fagiolini e l’autrice Marina Viola), il fenomeno internazionale Elena Ferrante (con il capo della casa editrice Europa Editions, Michael Reynolds), l’editoria italiana negli Stati Uniti, l’immigrazione e e altri argomenti d’interesse. Accademici da oltre dieci università prenderanno parte alla manifestazione, rappresentando importanti istituti come Harvard University, MIT, Boston College e Boston University.

I AM Books è la prima ed unica libreria negli Stati Uniti interamente dedicata alla promozione della cultura italiana ed italoamericana. Situata nel North End, il vecchio quartiere italiano di Boston, I AM Books vende libri in italiano ed inglese, organizza eventi e presentazioni su base settimanale e tiene corsi di lingua italiana.