(ANSA) – ROMA, 13 SET – “Non c’è alcuna firma da parte del ministro Salvini e non c’è alcun accordo con Berlino a proposito dei numeri dei cosiddetti ‘dublinanti’ o immigrati secondari”. Lo fanno sapere fonti del Viminale, spiegando che il ministro Salvini “ne parlerà domani a Vienna: non intende accettare alcuna intesa che possa portare in Italia anche un solo immigrato in più. L’eventuale accordo con la Germania riguarderà il futuro (il pregresso non verrà ridiscusso)”.