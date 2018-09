(ANSA) – ASCOLI PICENO, 13 SET – C’erano anche giornalisti delle Diocesi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto fra i 100 che hanno preso parte alla prima tappa del quinto Meeting nazionale giornalisti cattolici e non. La delegazione picena, guidata da don Giampiero Cinelli, ha donato a papa Francesco e alla Caritas di Roma un cesto di prodotti dei commercianti di Arquata del Tronto e del Piceno, territorio che soffre ancora delle ferite del terremoto. Il magistero di Bergoglio riguardo ai mezzi di comunicazione è preso particolarmente sul serio dai convegnisti, che annualmente riflettono sullo stato dell’arte dei media e, in modo particolare, dell’informazione cattolica. Le tecnologie stanno cambiando l’uomo oppure – semplicemente – lo stanno esplicitando meglio? Attorno a questa domanda si sono sviluppate le tavole rotonde sul tema ‘Umanità aumentata: quale visione di uomo per l’epoca odierna’, ospitate dalla Pontificia Università della Santa Croce. Prossimo appuntamento del quinto Meeting nazionale giornalisti cattolici e non sarà il 19 ottobre, quando i giornalisti si riuniranno all’interno del carcere di massima di sicurezza di Ascoli Piceno per un incontro dal tema “Comunicatori di Pace: La verità oltre le sbarre”. Tra i relatori la direttrice del carcere Lucia Di Feliceantonio, due detenuti dell’istituto penitenziario e il direttore di Avvenire Marco Tarquinio.