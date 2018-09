(ANSA) – BERLINO, 13 SET – Nel bosco di Hambach, teatro da giorni in Germania delle proteste degli attivisti che tentano di ostacolare il disboscamento da parte del colosso energetico Rwe, la polizia ha iniziato stamani le operazioni di sgombero. I manifestanti ecologisti oppongono una resistenza passiva e le manovre delle forze dell’ordine non sono affatto semplici: gli attivisti sono appollaiati su alberi alti circa 25 metri, e portarli via, in modo sicuro, per le forze dell’ordine è impresa complicata. Le operazioni sono iniziate alle 8.20, quando gli agenti hanno dato un ultimatum, chiedendo, con i megafoni, di lasciare libera l’area nel giro di 30 minuti. Gli attivisti non hanno rispettato la scadenza. “Riteniamo che questa operazione durerà diversi giorni – ha detto il presidente della polizia locale allo Spiegel – e porterà immagini anche drammatiche. Abbiamo 60 case sugli alberi da sgomberare. Prendere queste persone dalle case sugli alberi è una grande sfida”.