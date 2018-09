(ANSA) – ROMA, 13 SET – Piermario Morosini è rimasto nel cuore di molti, e molti, tra amici ed ex compagni di quadra, non sono voluti mancare all’inaugurazione del campo sportivo a lui intitolato: è sorto a Bergamo, nella sede della Asd Polisportiva Monterosso, quello stesso campo dove Piermario era cresciuto calcisticamente. Il progetto è realizzato da Aic onlus (la onlus dell’Associazione italiana calciatori), grazie ai fondi raccolti in questi anni dai calciatori di tutte le categorie, finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa in ricordo del centrocampista scomparso nel 2012. Agazzi, promotore di tutta la macchina organizzativa, Bellini, Raimondi, Tommasi, Di Ceglie, Paganin, Foglio, Catellani, Zenoni, Zanchi, Motta, Rossini, Legati, Filippini e chi da tempo sta portando avanti l’impegno di tenere vivo il nome di Piermario, si sono così ritrovati sul rettangolo verde per tagliare simbolicamente il nastro e disputare un’amichevole fra la ‘Squadra Aic’ e la squadra ‘Polisportiva Monterosso-Amici di Piermario’.