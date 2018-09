(ANSA) – ROMA, 13 SET – E’ stato raggiunto un accordo fra partiti rivali in Iraq per formare una coalizione parlamentare guidata da Muqtada Al Sadr. Secondo quanto riportato da Arab News, questo accordo esclude la possibilità che Haider Al Abadi, a capo del partito Dawa, possa ottenere un secondo mandato come Primo ministro.