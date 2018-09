(ANSA) – WASHINGTON, 14 SET – Inferno di fuoco in Massachusetts, dove almeno 14 persone sono rimaste ferite a causa di una serie di esplosioni e di incendi sembra dovuti a disfunzioni al servizio del gas. Almeno 40 abitazioni e aziende in tre centri abitati, non lontano da Boston, sono state coinvolte, mentre le fiamme si sono sviluppate per parecchi isolati provocando l’evacuazione di intere aree.