CARACAS.- Mastercard publicó recientemente y por primera vez, su informe de Sostenibilidad Corporativa de 2017, destacando las formas en que la compañía está desempeñando su compromiso de ser una fuerza para el bien en el mundo.

En 2017, la compañía abrió un nuevo camino este año en sus esfuerzos filantrópicos: ha asignado $500 millones de ahorros fiscales para crear el Fondo para el Centro de Crecimiento Inclusivo de Mastercard (Center for Inclusive Growth Fund), al cual ya aportado $100 millones iniciales; obtuvo la primera aprobación de la industria para su objetivo científico de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y ha nombrado el primer Director Global de Sostenibilidad (CSO), quien colabora directamente con la junta directiva para integrar las iniciativas de sostenibilidad entre las unidades de negocio y posicionarlas como motores de crecimiento de toda la empresa.

“Hace tiempo que creemos que hacer el bien a la sociedad nos ayuda a tener éxito como empresa”, dijo Kristina Kloberdanz, directora de sostenibilidad de Mastercard. “Este sentido de propósito se refleja en la forma en que damos vida a nuestra visión de un ‘Mundo Más Allá del Efectivo’. Estoy orgullosa de nuestro progreso y emocionada por el impacto continuo que podemos tener y tendremos en las áreas que son importantes para nuestro negocio y stakeholders”.

El informe refleja el impacto relacionado con el nivel de influencia en el éxito empresarial y la importancia para sus stakeholders externos, y se centra en cuatro áreas clave:

Crecimiento inclusivo: creando un mundo más inclusivo a través de nuestros productos, programas y alianzas A partir del 2017, Mastercard ha llegado a 330 millones de personas previamente excluidas de los servicios financieros (objetivo de alcanzar 500 millones para 2020) a través de iniciativas en más de 60 países Lanzó tres nuevos productos de inclusión financiera, Jaza Duka, Mastercard Farmers Network y Kionect, para ayudar a los agricultores, empresarios y pequeñas empresas a prosperar utilizando herramientas financieras digitales Ha financiado 55 millones de comidas a nivel mundial, de los cuales 2 millones fueron en Latinoamérica, en asociación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a través de donaciones de empleados, titulares de tarjetas y clientes

creando un mundo más inclusivo a través de nuestros productos, programas y alianzas Fuerza laboral inspirada: construir una cultura de clase mundial de empleados de alto rendimiento que innoven utilizando su corazón y mente Expandió “Relaunch Your Career” y programas de licencia por paternidad para ayudar a las personas a reiniciar sus carreras después de un receso, y apoyar a los empleados durante el nacimiento o la adopción de un hijo Aumentaron la cantidad de días de voluntariado pagados a cinco. Casi 3,000 empleados contribuyeron más de 60,000 horas para apoyar a casi 2,000 organizaciones Se lanzó el programa “Pay it Forward” en asociación con Mercy Corps como una nueva forma para que los empleados utilicen sus conocimientos y habilidades para ayudar a las comunidades vulnerables

construir una cultura de clase mundial de empleados de alto rendimiento que innoven utilizando su corazón y mente Cuidado del medio ambiente: Gestionar responsablemente nuestra huella ambiental y crear soluciones con conciencia ambiental Se convirtió en el primer actor de pagos reconocido por la Iniciativa de Metas Basadas en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) por comprometerse a una reducción del 20 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 Alcanzó el 100% de energía renovable en las operaciones globales, y el 73% del espacio de oficinas obtuvo una certificación de construcción ecológica Desvió el 100% de los desechos electrónicos y el 62% de los desechos globales de los vertederos

Gestionar responsablemente nuestra huella ambiental y crear soluciones con conciencia ambiental Estándares éticos y responsables: actuando responsablemente y con integridad, guiados por los más altos estándares de comportamiento ético Lanzaron el Fusion Center, un centro de seguridad e inteligencia multifuncional que une todas sus defensas de seguridad física y cibernética. Creó una red de centros tecnológicos y laboratorios de innovación con apertura en India y expansión en la ciudad de Nueva York.

actuando responsablemente y con integridad, guiados por los más altos estándares de comportamiento ético

Mastercard ha sido ampliamente reconocida por sus esfuerzos por obtener resultados positivos para hacer el bien, al hacerlo bien. Entre los reconocimientos se encuentran: Ethisphere’s World’s Ethical Companies (Las Compañías Más Éticas del Mundo por Ethisphere), Diversity Inc’s Top 50 Companies for Diversity (Las 50 Compañías Principales por Diversidad por Diversity Inc), Human Rights Campaign’s Best Place to Work for LGBTQ Equality (Mejores Lugares para Trabajar por Igualdad y Equidad LGBTQ), Fatherly’s Best Places to Work for New Dads (los Mejores Lugares para Trabajar para Padres Nuevos), y el premio Force for Good por el Committee Encouraging Corporate Philanthropy (Comité que promueve la filantropía corporativa).

El informe fue preparado conforme a las Normas de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés), el marco más reconocido a nivel mundial para la elaboración y presentación de informes sobre sustentabilidad.

Para obtener más información y ver el Informe de sostenibilidad corporativa 2017 de Mastercard, visite https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/corp-responsibility.html