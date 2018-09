(ANSAmed) – TEL AVIV, 14 SET – L’Egitto ha chiesto ad Israele di annullare gli avvertimenti ai suoi cittadini di astenersi dal visitare il Sinai e ha assicurato che le sue località turistiche situate lungo le coste sono protette da ingenti reparti di sicurezza. Lo scrive il quotidiano Yediot Ahronot. Eppure il Consiglio per la sicurezza nazionale israeliano conferma anche oggi che nella penisola del Sinai resta grave la minaccia di attentati contro turisti, inclusi quelli israeliani, da parte dei gruppi armati locali sostenitori dell’Isis. Pertanto consiglia ai cittadini israeliani di non compiervi visite. Il vice ambasciatore egiziano in Israele, Kamel Galal, ha detto ad una parlamentare israeliana che negli ultimi anni migliaia di militari sono stati inviati nel Sinai per tenere separato il nord della penisola dalla parte meridionale, che è quella più visitata dai turisti.