(ANSA) – ROMA, 14 SET – “Fare i conti, seriamente, con la storia, è un obbligo morale. Lo è per ogni individuo, lo è, a maggior ragione, per i rappresentanti delle istituzioni di questo Paese”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla presentazione del volume “Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche” a Palazzo Madama, in Sala Koch. “Il dialogo con i giovani è il primo e più importante dei nostri doveri. Dobbiamo coinvolgerli, offrire loro gli strumenti culturali necessari per conoscere, approfondire, comprendere – ha proseguito -. Abbiamo il compito di lavorare in costante collaborazione e confronto con il mondo della scuola, forse la più delicata e cruciale istituzione di ogni Paese”. “La scuola – ha aggiunto Casellati – che per prima si vide violata dal decreto del 1938, che aprì la strada alle inaccettabili leggi razziali”.