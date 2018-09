(ANSA) – ROMA, 14 SET – “In Spagna parlano troppo alle nostre spalle, non abbiamo problemi con il fair play finanziario: Tebas si occupi della Liga e lasci perdere gli altri”: così il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi secondo il quale “le continue voci su Neymar in partenza per Madrid portano frustrazione e fastidio, non è giusto che altri club parlino con i nostri giocatori”. Poi un messaggio al Real Madrid: “rispettiamo il Real e il suo presidente Pérez, ma penso sia importante per tutti noi non lavorare dietro le quinte”. Quanto a eventuali problemi del Psg col fair play finanziario, Al-Khelaifi dice: “sono voci che provengono dalla Spagna e sappiamo da chi. Ma a noi non importa, sappiamo di aver fatot bene e nella legge. Non mi piacciono le persone che non sono oneste, che sembrano amici e parlano alle spalle”. Poi un affondo su Tebas il presidente della Liga: “l’ultima volta che ci siamo visti sono stato molto chiaro con lui. Si occupi degli affari della Liga e lasci perdere gli altri club”.