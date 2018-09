(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 14 SET – Non ha ancora una identità la donna trovata morta questa mattina sulla battigia del mare a San Benedetto del Tronto all’altezza dell’ex camping. Al lavoro per identificarla ci sono la capitaneria di porto e i carabinieri. Il corpo è stato visto galleggiare vicino alla riva intorno alle 9:30 da alcune persone che hanno dato l’allarme. Capelli chiari, tra 50 e 60 anni, la donna indossava un paio di leggins e una tuta nera. Il cadavere, che non presenterebbe segni di violenza, è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto a disposizione della Procura di Ascoli Piceno. Probabile la disposizione di accertamenti medico legali per verificare la causa della morte.