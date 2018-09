(ANSA) – PARIGI, 14 SET – T-shirt con la scritta “Premiere dame”, tazze con il logo dell’Eliseo, quaderni da colorare con la coppia Macron: sono in tutto una sessantina i prodotti con il marchio della presidenza, che saranno messi in vendita online dal 15 settembre per finanziare una parte dei lavori di ristrutturazione del palazzo del capo dello stato, cominciati quest’estate. Fra i prodotti in vendita, orologi con il logo del palazzo, foto di Macron con la Coppa del Mondo di calcio a Mosca, ma anche una leccornia come i macaron in versione “bleu-blanc-rouge”. Si tratterà di produzione di una ventina di celebri marchi rigorosamente “made in France”, dal produttore di carta Omy al pasticcere Pierre Hermé. A partire dal 2019, altri marchi potranno subentrare per produrre sotto licenza della presidenza della Repubblica, che otterrà per le proprie casse il 12% degli incassi sulle vendite. I lavori di ristrutturazione dell’antico palazzo sono iniziati in estate: la spesa prevista è 100 milioni di euro in 7 anni.