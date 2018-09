(ANSA) – ROMA, 14 SET – “Ho rivolto un’esortazione a tutti perché il linguaggio della politica non crei spazi per atteggiamenti a sfondo razzista”. Lo ha detto l’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati Filippo Grandi in conferenza stampa al termine di una visita istituzionale in Italia. “Io non accuso nessuno – ha aggiunto – ma il linguaggio della politica è diventato molto aggressivo, non solo in Italia, e può dare spazio a tendenze latenti nella società, a trasferire tensioni sui migranti e sui rifugiati”.