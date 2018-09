(ANSA) – ROMA, 14 SET – “Io sono avanti negli anni, sono nato durante i bombardamenti e, forse per questo, mi è rimasta un’innata diffidenza, e un’innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre” per cui “occorre riflettere su questo perché corriamo il rischio che riproporre dentro l’Unione un clima che non è soltanto concorrenziale ma è di contrapposizione, che poi diventa contrasto, poi diventa ostilità, diventa non sappiamo cosa”. Lo dice il presidente Sergio Mattarella parlando a Riga al vertice del “Gruppo Arraiolos”. Quella di “mettere in comune il futuro degli europei” è “una ragione, storicamente, per il futuro, così vasta – aggiunge – se si raffronta con il passato, che non c’è movimento che possa mettere in discussione questo valore storico”.