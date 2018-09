(ANSA) – TRIESTE, 14 SET – “Dobbiamo varare un codice per le disabilità e la manifestazione di oggi va proprio in questa direzione”. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte al Castello di Miramare in occasione della firma della Manifestazione di intenti per garantire la Accessibilità internazionale al Parco e al castello di Miramare, accessibili a qualunque portatore di disabilità. Il primo ministro ha poi letto l’Art.26 sui diritti fondamentali dell’Unione europea. “Questo di oggi è un primo passo cui seguirà il Codice; che i fatti assecondino gli annunci e le promesse”. L’iniziativa è stata promossa dal sottosegretario alle Disabilità, Vincenzo Toccano, che lo stesso premier ha definito “infaticabile”. Con loro, alla firma c’era anche il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga.