(ANSA) – GENOVA, 14 SET – La Sampdoria vuole continuare la marcia positiva dopo il successo sul Napoli e adesso arriva la prova di maturità in trasferta col Frosinone. E per la squadra di Marco Giampaolo si annuncia un autentico tour de force con sei partite in tre settimane: “Il detto ‘squadra che vince non si cambia’ è un luogo comune: cambieremo qualcosa per causa di forza maggiore – ha detto oggi Giampaolo a Samp Tv -. Già il fatto di non avere Saponara mi obbliga a cambiare il trequartista, ma non sarà l’unico cambio”. La gara col Frosinone viene inquadrata così dal mister doriano: “Il Frosinone è una squadra che sa stare dentro la partita attraverso connotati di organizzazione, forza, di uno contro uno e spirito di squadra. Non dobbiamo concedergli campo aperto, non dobbiamo farla giocare su spazi lunghi. La squadra si è allenata bene, andiamo a Frosinone con una mentalità propositiva per cercare di vincere. Le partite sono tutte difficili, ma la situazione ambientale non mi preoccupa”.