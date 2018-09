(ANSA) – TRIESTE, 14 SET – “Con l’accoglienza indiscriminata non possiamo risolvere il problema” dell’immigrazione, “perché noi possiamo assicurare il soccorso, ma non possiamo offrire l’accoglienza indiscriminata”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, durante il 51/mo Incontro nazionale di Studi delle Acli. “Chi ha diritto deve poter processare domanda” di asilo – sottolinea – “ma in una prospettiva di gestione dei flussi, chi viene deve potersi integrare”. “Bisogna uscire dalla logica emergenziale” e affrontare il tema “in modo strutturale, la logica emergenziale fa male a tutti”, conclude.