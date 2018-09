“In un panorama superaffollato come quello della televisione italiana, per distinguersi e stare al passo con i tempi la strada più giusta è quella di poggiarsi sull’attualità, l’intrattenimento e l’informazione”. Così Pier Silvio Berlusconi intervistato dal nostro giornale a margine della presentazione della nuova Rete4. “Per noi si tratta di una grande sfida – ha spiegato ancora l’amministratore delegato di Mediaset – che ci piace molto e siamo sicuri che il nostro pubblico apprezzerà”.

Presenti tutti i volti principali della rinnovata rete, da Piero Chiambretti a Barbara Palombelli, da Roberto Giacobbo a Gerardo Greco ed ancora Gianluigi Nuzzi, Nicola Porro e Mario Giordano. “E’ una sfida che si gioca principalmente in prima serata – ha spiegato ancora Berlusconi – quando avremo cinque trasmissioni di approfondimento in diretta ma anche nella fascia che precede la prima serata con la bravissima Barbara Palombelli, con un telegiornale rinnovato ed un programma tutto nuovo di Mario Giordano che darà la sua opinione sempre pungente e poi altre novità. La tv generalista è un mezzo molto forte e raramente le nuove tecnologie hanno ucciso ‘le vecchie’. Nel caso della televisione questo discorso vale ancora di più perchè non esiste mezzo al mondo che riesca a tenere milioni di persone contemporaneamente davanti allo stesso prodotto. Si crea così per il pubblico una sorta di piazza virtuale che ha un grandissimo valore e questo sarà per sempre”.

E intanto mentre alcuni programmi hanno già preso il via con sucesso come “Stasera Italia” condotto da Barbara Palombelli e “Viva l’Italia” di Gerardo Greco, c’è una certa attesa per le nuove produzioni come “Quarto grado” di Gianluigi Nuzizi, “Quarta Repubblica” e “La Repubblica delle donne” condotte rispettivamente da Nicola Porro e Piero Chiambretti ed ancora “Freedom”, il programma di Roberto Giacobbo che partirà a fine ottobre.

Le nuove trasmissioni di Rete 4 stanno già trovando spazio nei palinsesti di Mediaset Italia.

Video intervista di Emilio Buttaro