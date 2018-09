(ANSA) – TREVISO, 14 SET – Un uomo di 53 anni è morto in un incidente di lavoro in un’azienda di Mogliano (Treviso). La vittima era intenta ad opere di disinfestazione e, secondo una prima ipotesi, sarebbe morta per asfissia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’elisoccorso con i sanitari del Suem 118 e lo Spisal. I medici del Suem hanno tentato di rianimare l’operaio, ma non c’è stato nulla da fare. “L’incidente in cui ha perso la vita un operaio a Mogliano Veneto riapre la piaga delle morti sul lavoro. Mentre piangiamo questa vita spezzata e ci uniamo al dolore dei familiari e dei colleghi, richiamiamo l’attenzione di tutti i soggetti coinvolti nella piena applicazione del Piano sulla Sicurezza siglato il 17 luglio scorso in Regione”. Così Gerardo Colamarco, segretario generale della Uil Veneto, ha commentato l’incidente.