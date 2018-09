(ANSA) – BUDAPEST, 14 SET – “I giorni di questo Parlamento e della Commissione sono ormai contati. Spero che nel Parlamento eletto in futuro non ci sia una maggioranza pro-migranti”. E’ quanto afferma il premier ungherese Viktor Orban, che confida in una vittoria elettorale della destra populista alle prossime elezioni europee nel maggio 2019. Orban ha parlato alla radio pubblica ungherese Mr, nel suo primo intervento pubblico dopo il voto all’Eurocamera che ha sancito l’apertura di un procedimento verso l’Ungheria per violazione dello stato di diritto.