(ANSA) – MILANO, 14 SET – Mauro Icardi potrebbe non essere schierato titolare nella sfida contro il Parma, ma “sarà della partita, primo o dopo. Il problema non sussiste”: così il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti. Dopo i problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare la gara con il Bologna, Icardi potrebbe partire dalla panchina con i gialloblù, e entrare a gara in corso. Un modo per risparmiarlo e averlo al meglio per la sfida di Champions con il Tottenham. “E’ importante un pò tutto e i ragionamenti vanno fatti a 360 gradi” ha aggiunto Spalletti. Complice l’assenza di Lautaro per problemi muscolari, favorito per sostituire Icardi contro il Parma è Keita, già schierato centravanti contro il Bologna. “Ha fatto vedere che sa ricoprire il ruolo da centravanti -ha detto il tecnico. Ora non possiamo più concedere nulla, altrimenti è dura andare a recuperare. Abbiamo personalità e spessore ma ogni tanto non riusciamo a metterli in pratica. Però siamo cresciuti molto e sono molto fiducioso”, ha concluso Spalletti.