CARACAS – Il centrocampista italo-venezuelano Vicente Suanno é uno de baluardi del Deportivo La Guaira. Nell’ultimo turno di campionato la formazione arancione ha battuto per 2-3 l’Estudiantes de Caracas in trasferta. Mentre in Coppa Venezuela ha pareggiato 1-1 nella gara d’andata dei quarti di finale in casa del Deportivo Anzoátegui.

Dal 9 agosto al 9 settembre la formazione arancione ha disputato 10 gare tra Campionato e Coppa Venezuela con un bilancio di 7 vittorie e 3 pareggi. Da capitano Suanno ha fatto il punto della situazione

“Abbiamo una rosa completa, ma sopratutto, molto matura, nonostante ci siano giocatori con età molto diverse. Una delle nostre virtú é che facciamo noi stessi l’autocritica, questa situazione ci ha aiutato a migliorare. Noi non avevamo iniziato il campionato nel migliore dei modi, questo ci ha aiutato a prendere coraggio per affrontare le gare in un altro modo. Tutti apportiamo il nostro granellino di sabbia per il bene della squadra”.

Dopo otto giornate disputate, la formazione arancione é al decimo posto con 12 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Domenica, Vicente Suanno e compagni ospiteranno sul campo dell’Universidad Santa María l’Atlético Venezuela. Il fischio d’inizio é in programma per domenica alle 10:30.

Questo turno di campionato prenderà il via domani con due gare. Il Deportivo Anzoátegui ospiterà, alle 17:00, la rivelazione del campionato, l’Academia Puerto Cabello. Alle 18:00, lo stadio Momumental di Maturín farà da cornice all’incontro tra Monagas e Carabobo.

La nona giornata del Torneo Clausura si completerà domenica con le seguenti gare: Metropolitanos – Aragua (campo Universidad Santa María alle 15:30), Deportivo Táchira – Zamora (stadio Pueblo Nuevo alle 15:30), Zulia – Mineros (stadio Pachencho Romero alle 16:30), Trujillanos – Estudiantes de Mérida (stadio José Alberto Pérez alle 16:00), Portuguesa – Caracas (stadio General José Antonio Páez alle 17:45) e Deportivo Lara – Estudiantes de Caracas (stadio Metropolitano di Cabudare alle 18:30).

(di Fioravante De Simone)