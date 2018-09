(ANSA) – ROMA, 14 SET – Dal sogno alla realtà per i giovani campioni del Frande Fratello dei motori. Con la spettacolare Prova Cittadina nel centro di San Martino di Castrozza in programma questa sera, per Marco Parola e Nicola Argenta vincitori della Categoria Under 23 della 5^ edizione di Aci Rally Italia Talent il sogno di partecipare ad un Rally di Campionato Italiano si avvera. Entrambi parteciperanno con il numero di gara 41 al 38° Rally valido per il Campionato Italiano WRC con l’Abarth 500 R3T con la nuova livrea ufficiale, gommata Yokohama, a titolo completamente gratuito. I 2 ragazzi hanno provato nello Shakedown con ottime sensazioni, peraltro con il conforto di interessanti riscontri cronometrici, sotto l’occhio attento dei 2 Tutor Basso e D’Amore, grandi Campioni Rally. Saranno 7 le Prove Speciali tutte su asfalto per 117 km su un totale di 332 km. La vettura sarà gommata Yokohama, l’abbigliamento tecnico sarà fornito da HRX ed i caschi dalla Stilo. Il form d’iscrizione per il 2019 è attivo su www.rallyitaliatalent.it