(ANSA) – RAVENNA, 14 SET – Il Paese, “purtroppo ha una situazione economica che non è tra le migliori: vedremo cosa accadrà con la manovra economica. Mi auguro che sia una manovra che permetta all’Italia di crescere, che permetta di aiutare le imprese. Se la manovra sarà flat tax, reddito di cittadinanza e abolizione della Fornero, è una manovra impossibile a farsi, si rischia di non pagare gli stipendi agli statali. Bisogna assolutamente che il Governo decida che linea seguire: quella della crescita o quella dell’assistenzialismo di Stato”. Lo ha detto, a margine di un incontro su Dante e Europa a Ravenna, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. “Il problema – ha argomentato – non è Bruxelles, il problema sono i mercati, le fiducia che ci sarà nel nostro Paese. Già sono scappati in tanti, abbiamo superato abbondantemente i 70 miliardi di euro e non vorrei che si continuasse a scappare”.