(ANSA) – TORINO, 14 SET – “Se continuiamo a parlare di immigrazione portiamo l’Europa alla soglia della rottura”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona. “L’unico modo per cercare di attenuare le polemiche, dall’immigrazione alle altre cose, è quello di prendere in mano le discussioni di fondo cioè come funziona la politica fiscale in Europa”, ha osservato.