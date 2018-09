ROMA. – Protagonista ieri a parole, protagonista oggi in pista. Nel venerdì di prove libere in vista del Gran Premio di Singapore, Kimi Raikkonen ruba la scena per la seconda volta sia al leader del Mondiale Lewis Hamilton che al compagno di scuderia Sebastian Vettel. E lo fa conquistando il miglior tempo assoluto nella seconda sessione sul circuito cittadino illuminato a giorno del sud-est asiatico.

Il finlandese precede d’un soffio la Mercedes del campione del mondo e dà quasi due secondi di distacco a ‘SuperSeb’ frenato da un errore in curva che lo ha costretto a toccare violentemente il muro con la ruota posteriore destra rovinando la sua simulazione di qualifica (solo nono il suo miglior crono).

Oltre alla Rossa di Ice-man sono apparse in gran forma anche le due Red Bull, terzo tempo per Max Verstappen e quarto Daniel Ricciardo, che potranno giocare un ruolo importante nella sfida per il titolo che vede l’inglese delle Stelle d’Argento in vantaggio di 30 punti sul tedesco della scuderia di Maranello. Un team, quello del Cavallino, che nella prima sessione ha vissuto momenti toccanti ricordando, nel giorno della commemorazione ad un mese dalla morte al Duomo di Torino, Sergio Marchionne.

”Ragazzi rivolgiamo in questo momento un pensiero a Sergio” le parole via radio alla sua squadra pronunciate dal team principal Maurizio Arrivabene mentre le Rosse rombavano in pista. Rosse che al termine della seconda sessione di prove libere sul Circuito di Marina Bay si sono piazzate davanti a tutti con Raikkonen che ha con un 1’38”699, utilizzando mescole Hypersoft e al nono posto con l’1’40”33 di Vettel ottenuto con le Ultrasoft.

Il tedesco ha interrotto anzitempo la sua sessione, mentre stava tentando un giro veloce con la mescola più tenera, per un contatto contro le barriere all’uscita della curva 21. Questo non ha permesso ai meccanici di rimettere la sua SF71H in condizione di uscire in tempo per il proseguo della sessione. ”E’ stato un po’ di più di un bacio – ha scherzato un ottimista Vettel al termine delle prove – abbiamo perso tempo e non è stato ideale, ma ho buone sensazioni. La chiave è un buon bilanciamento e – aggiunge il tedesco della Ferrari – dovrebbe andar bene. Non è poi così un dramma perdere tempo in pista perchè sappiamo dove andare. Credo che la macchina sia molto buona, i giri che ho fatto fino al bacio al muro sono buoni”.

Di poche parole come gli succede di frequente il venerdì delle prove Raikkonen: ”faremo del nostro meglio – si lita a dire il finlandese – le cose sono filate piuttosto lisce. Vediamo domani perché oggi è solo venerdì, del pacchetto è difficile dire, ho girato con due fondi diversi e non c’e’ differenza dal giorno alla notte”.