(ANSA) – PALERMO, 15 SET – Palermo è pronta per accogliere Papa Francesco che viene per ricordare il beato Pino Puglisi ucciso il 15 settembre 1993 dalla mafia. La città è blindata, le strade dove passerà il corteo papale sono transennate, ai varchi gli operatori controllano le persone che entrano col metaldetector. La folla dei fedeli attende il Pontefice sul prato del Foro Italico, davanti al mare, lo stesso luogo che il 3 ottobre 2010 ospitò Benedetto XVI. Lì Bergoglio ricorderà don Pino Puglisi. Ma la prima tappa del Papa sarà Piazza Armerina, nell’Ennese, destinazione che raggiungerà alle 8.30 in elicottero dall’aeroporto di Catania e dove sarà accolto da monsignor Rosario Gisana, vescovo della città.