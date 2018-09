(ANSA) – ROMA, 15 SET – Maltempo protagonista agli Open di Hiroshima, torneo Wta International con un montepremi di 250mila dollari. Da ieri la pioggia continua a complicare i piani degli organizzatori del torneo tennistico femminile bloccando per il momento le semifinali. Finora ora si è definito il quadro delle quattro protagoniste del penultimo atto del torneo, con la disputa del match rinviato ieri: Su-Wei Hsieh di Taipei, numero 43 Wta e seconda testa di serie, si è imposta in rimonta, per 4-6 6-2 6-0 sull’australiana (di origini croate) Alja Tomljanovic, numero 60 del mondo. La 32enne nata a Kaohsiung affronterà la cinese Qiang Wang (44), in vantaggio per 3 a 1 nei precedenti, l’ultimo dei quali vinto proprio dodici mesi fa a Tokyo al primo turno. Nella parte alta del tabellone si giocano un posto in finale invece la 17enne americana Amanda Anisimova (134) passata attraverso le qualificazioni, e la cinese Shuai Zhang (34): non ci sono precedenti fra la 29enne di Tianjin e la teen ager emergente nata a Freehold.