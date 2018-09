(ANSA) – ROMA, 15 SET – 40 anni fa l’ultima grande vittoria di Mohammed Alì che sul ring di New Orleans conquisto il quinto titolo mondiale della sua carriera nella categoria dei pesi massimi. Quel 15 settembre 1978 il re del pugilato si prese la rivincita contro Leon Spinks, che pochi mesi prima a sorpresa gli aveva portato via la corona mondiale al termine di un aspro combattimento seguito da 2 miliardi di spettatori in 80 paesi. Quello contro Spinks fu l’ultimo vero incontro di Alì nella sua grande carriera, un vero e proprio canto del cigno, dopo di allora il vecchio campione ormai 36enne tornò sul ring ancora un paio di volte ma senza successo, prima di ritirarsi definitivamente l’11 dicembre 1981, dopo la pesante sconfitta con Trevor Berbick in un incontro dai risvolti drammatici, perchè Alì lento nei movimenti e un pò imbambolato e parlava lentamente, mostrando i primi segni di quello che poi si sarebbe rivelato il morbo di Parkinson.