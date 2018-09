(ANSA) – SRINAGAR, 15 SET – Cinque ribelli sono stati uccisi oggi dalle forze indiane durante uno scontro a fuoco nella parte del Kashmir controllata dall’India, dando vita ad una violenta protesta nella contesa regione himalayana. Le truppe indiane avevano assediato la notte scorsa un villaggio meridionale nella zona di Qazigund in cerca di ribelli: ne è nata una sparatoria in cui sono morti i ribelli, membri del gruppo Hizbul Mujahideen, e centinaia di residenti hanno cercato di raggiungere il luogo dello scontro a fuoco in segno di solidarietà con i ribelli ma sono stati respinti dalle forze governative con gas lacrimogeni e spari di avvertimento: almeno sei persone sono state ricoverate in ospedale.