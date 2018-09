(ANSA) – MILANO, 15 SET – “I contatti per il rinnovo di Icardi ci sono da tempo. La volontà nostra e del giocatore è di arrivare alla meta, ma la scadenza è lunga e si può fare con calma”. Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Mauro Icardi, nel pre-partita della sfida contro il Parma. “La formazione scelta da Spalletti? La rosa è di qualità e c’è l’imbarazzo della scelta – ha proseguito il ds, a Sky -. Credo abbia valutato anche la partita di martedì, che ha senso solo se si fa bene oggi”. La testa è anche al ritorno in Champions: “Io c’ero anche nel 2010, e in queste settimane era così tanta la voglia e la felicità di essere di nuovo in Champions che non mi sono onestamente preoccupato degli avversari – le sue parole -. Lasciamo la preoccupazione ad altri, noi siamo soddisfatti e orgogliosi di partecipare al torneo. Keita? Sapere di affrontare la stagione con un solo centravanti sarebbe stato rischioso, abbiamo scelto Keita per la sua imprevedibilità e le sue potenzialità”, ha concluso.