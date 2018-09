(ANSA) – TOKYO, 15 SET – Il terremoto che ha lo scorso 6 settembre ha colpito l’Hokkaido continuerà ad avere serie ripercussioni sull’economia dell’isola più a nord del Giappone. Secondo l’ultima indagine dell’associazione alberghiera locale, circa mezzo milione di persone ha cancellato i piani di visitare la regione, un danno quantificabile in 10 miliardi di yen, l’equivalente di 80 milioni di euro, senza includere le grandi catene alberghiere. In base ai dati della prefettura, l’isola ha ospitato 56,1 milioni di turisti nell’anno fiscale concluso a marzo, 2,8 dei quali erano visitatori stranieri. Le cancellazioni, spiega l’associazione che riunisce la categoria degli hotel e dei ryokann – gli alberghi tradizionali giapponesi, riguardano non solo le zone vicine all’epicentro del terremoto, ma l’intera isola.