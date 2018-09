(ANSA) – MILANO, 15 SET – Attività ricreative, ludiche e sportive per promuovere la cultura dell’inclusione e della cittadinanza attiva, a partire dalla periferia di Milano. Con questo obiettivo prende il via la seconda edizione di ParkMi, il progetto ideato da Csi Milano grazie ad un bando del Municipio 6 e il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Fino al 31 dicembre 2019 ParkMI animerà la struttura coperta del parco Robinson nel quartiere di Famagosta, il Padiglione Coca-Cola a Expo 2015 donato a Milano per realizzare un campo da basket coperto. “Questi luoghi e le attività che in essi si svolgono sono straordinari presìdi di socialità e civismo”, ha detto l’assessore allo Sport del Comune, Roberta Guaineri. Il campetto di Famagosta sarà animato con 195 giornate di sport e 700 ore di attività ma in calendario ci sono anche serate musicali e da ballo, laboratori, spettacoli, incontri, oltre ad eventi dedicati a persone diversamente abili o con fragilità.