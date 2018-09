(ANSA) – MILANO, 15 SET – ”La Juventus quest’anno può davvero vincere la Champions League. Ha fatto una squadra per poter arrivare fino in fondo e se la lotterà con le solite tre o quattro. Quest’anno è una delle squadre più forti. Se la giocherà con il Manchester City, Real Madrid, il Liverpool e il Barcellona”. Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo annovera la Juventus tra le favorite per la prossima Champions League. ”La Juve – aggiunge Pirlo, a margine dell’inaugurazione del Flagship Store Nike, in corso Vittorio Emanuele a Milano – la vedo un gradino anche due rispetto alle altre. Inter e Napoli si sono rinforzate. Il Napoli ha cambiato anche l’allenatore però per adesso le vedo ancora un po’ lontane. Sicuramente sono due ottime squadre però per arrivare al livello della Juve devono fare qualcosa di più”.