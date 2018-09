(ANSA) – MILANO, 15 SET – I terzini dell’Inter Sime Vrsaljko e Danilo D’Ambrosio salteranno la gara di Champions League con il Tottenham di martedì per infortunio. “Simenon ci sarà nemmeno martedì, ha un problema. La diagnosi chiedetela al medico. Anche D’Ambrosio c’è da aspettarsi che non recuperi, c’è da valutare”, ha confermato il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti dopo la sconfitta con il Parma. “D’Ambrosio mi crea qualche problema, con Asamoah era l’unico disponibile per martedì, gli avevo detto di fare attenzione”, ha commentato l’allenatore toscano.