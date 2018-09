(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 15 SET – Prima grande sfida con una squadra di prima fascia per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il tecnico dei toscani ha alle spalle una mezza stagione sulla panchina della Roma e una decina di anni totali in giallorosso. La sfida con la Lazio non lo preoccupa. “Ho avuto grandi trascorsi alla Roma, ma si parla del passato remoto e con la Lazio non c’è niente. E’ una curiosità vostra più che un pensiero mio. Sarà una gara normale”. Semmai c’è voglia di confrontarsi: “Siamo incuriositi perché per la prima volta affrontiamo una squadra di prima fascia. Li stimo moltissimo e stimo anche il loro allenatore, speriamo di riuscire a metterci tutto quello che abbiamo. Ma serve di andare anche oltre”. In settimana si è parlato anche di un possibile cambio di modulo, dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1. “Può essere una soluzione, lo abbiamo già fatto – ha risposto il tecnico -. A fare la differenza sono anche altre cose. Conterà tanto anche la voglia di superarsi”.