(ANSA) – PESARO, 15 SET – Dalle passeggiate per i quartieri (“A spasso con il sindaco”) alla ginnastica con i cittadini (“A smaltire con il sindaco”), al sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd) piace “l’innovazione nel modo di fare politica”. Così lancia con un video su Facebook un terzo format, ovvero “Un sindaco in famiglia”, ripresa delle cene nelle case dei pesaresi già sperimentate quando era presidente della Provincia. “Spesso e volentieri ci si riempie la bocca con la parola partecipazione – dice Ricci -. Ma se ci crediamo davvero dobbiamo provare a innovare, cercando strade nuove. E’ quello che abbiamo fatto in questi anni, dalle camminate alla ginnastica. Iniziative che hanno coinvolto tanta gente”. Il via a ottobre e novembre “insieme ai pesaresi che vorranno invitarmi a cena”. Ricci porterà le paste, “o magari un buon vino del territorio”. Sarà un’occasione informale per “discutere della città, del cambiamento in atto, delle cose fatte. Ma anche di quello che resta da fare, le criticità e dei nodi da sciogliere”. “Un modo per rendere i pesaresi protagonisti del cambiamento della città che amiamo tanto – prosegue Rici, che è responsabile nazionale enti locali del Pd e vice presidente dell’Anci – e che vogliamo valorizzare. Se lo vorrete, l’iniziativa potrà diventare anche un piccolo reality da far vivere sul web nei giorni successivi”. Chi vorrà invitare il sindaco, potrà farlo sulla sua posta facebook o all’indirizzo mail del Comune (sindaco@comune.pesaro.pu.it). “Cercherò di corrispondere a tutte le richieste possibili. Ma non fatemi mangiare troppo, perché devo mantenermi in linea” conclude il sindaco di Pesaro.