(ANSA) – TORINO, 15 SET – E’ diventato un film, ‘Gioia l’angelo del ghiaccio’, storia di Gioia e Ginevra, le promesse del pattinaggio artistico su ghiaccio di 9 e 17 anni morte in un incidente stradale lo scorso ottobre mentre rientravano da una gara a Merano. Il cortometraggio, regia di Enzo Dino, sostenuto dai presidenti di Coni e Fisg, Giovanni Malagò e Andrea Gios, viene presentato il 25 settembre al Coni, a Roma. Poi a Torino, il 2 ottobre al Lux, e in altre città d’Italia. “Vuole essere un ricordo e un messaggio ai giovani perché non mollino mai”, dice la mamma di Gioia, che trovò la morte al rientro a casa da una gara vinta. Morì poco dopo lo schianto con la cugina Ginevra; nell’incidente le madri delle due giovani, sorelle, rimasero gravemente ferite. “Gioia e Ginevra erano molto brave a scuola e lottavano come due leonesse per emergere nello sport che amavano”, racconta ancora Monica. La morte delle due atlete sconvolse lo sport e il mondo del pattinaggio su ghiaccio.(ANSA).