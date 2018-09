(ANSA) – ROMA, 15 SET – Gianni Moscon torna alle gare, dopo la squalifica rimediata al Tour de France (manata a Elie Gesbert), e dimostra di essere già in forma mondiale. Il 24enne trentino oggi ha vinto la 72/a Coppa Agostoni di ciclismo, primo appuntamento del Trittico Lombardo. Moscon ha attaccato a una sessantina di chilometri dal traguardo del percorso Lissone-Lissone (199 chilometri), in provincia di Monza, e ha regolato l’estone Rein Taaramae allo sprint. Vittoria a parte, induce all’ottimismo la forma palesata dal corridore che si propone prepotentemente per una maglia da titolare nella prova su strada valida per i Mondiali a Innsbruck, a fine mese. Il Trittico Lombardo proseguirà domani con la Coppa Bernocchi, giunta all’edizione numero 100 e in programma a Legnano, per poi concludersi il 9 ottobre a Varese, con la disputa della Tre Valli Varesine, la gara che fa apripista alla classica monumento chiamata delle ‘foglie morte’, il Giro di Lombardia.