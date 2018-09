(ANSA) – ROMA, 16 SET – La Francia è la prima finalista della Coppa Davis di tennis 2018. I transalpini infatti hanno battuto 3-0 a Lille la formazione della Spagna. La squadra campione in carica difenderà l'”Insalatiera d’Argento” contro la vincente della semifinale fra Croazia e Stati Uniti in corso sulla terra rossa di Zadar con i padroni di casa in vantaggio per 2-1. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno annullato il primo match point grazie alla coppia composta da Mike Bryan e Ryan Harrison che dopo 4 ore e tre quarti di lotta si sono imposti per per 7-5 7-6(6) 1-6 6-7(5) 7-6(5) su Ivan Dodig e Mate Pavic. Per ribaltare il risultato alla squadra guidata da capitan Jim Courier serve comunque un’impresa per sfatare il tabù Croazia. Tornando alla Francia, il punto decisivo per l’approdo in finale è venuto dal doppio Benneteau-Mahut che ha superato la coppia spagnola Granollers-Feliciano 6-0 6-4 7-6.