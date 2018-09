(ANSA) – ROMA, 16 SET – Un minuto di raccoglimento in campo, accompagnato dagli applausi dello stadio Olimpico, è stato osservato prima del fischio d’inizio di Roma-Chievo in ricordo di Maria Sensi. Un’immagine della moglie dell’ex presidente Franco, scomparsa nei giorni scorsi, è stata proiettata sui maxischermo dello stadio mentre un mazzo di fiori è stato disposto sul suo seggiolino in tribuna. La Roma, come annunciato, gioca la partita col lutto al braccio.