(ANSA) – ROMA, 16 SET – La premier britannico Theresa May ha ammesso di essere “un tantino irritata” dalle continue speculazioni sulla sua posizione di primo ministro, quando – ha detto in un’intervista alla Bbc – a sei mesi mesi dalla Brexit, “il dibattito dovrebbe riguardare non il mio futuro ma quello dei britannici e del Regno Unito”. I commenti del primo ministro arrivano pochi giorni dopo che una cinquantina di parlamentari conservatori che si oppongono al piano del Governo su Brexit si sono riuniti per discutere su come e quando avrebbero potuto costringerla a dimettersi. Nell’intervista May ha anche criticato il suo ex ministro degli Esteri Boris Johnson, definendo il suo linguaggio “completamente inappropriato” quando ha dichiarato che la strategia della premier sulla Brexit equivale a far indossare al Regno Unito un “giubbotto da kamikaze”. Il Regno Unito uscirà dall’Ue il 29 marzo 2019 e il piano del governo – concordato a Chequers a luglio – ha suscitato critiche dei Brexiteer Tories come anche dell’Ue.