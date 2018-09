(ANSA) – ROMA, 16 SET – Il polacco Rafal Andrzej Nordwing ha vinto la 12/a CorriRoma, la 10 km ideata nel 2005 da Italia Marathon club per ricordare l’impresa di Abebe Bikila alle Olimpiadi 1960. Il vincitore ha percorso i 10 km di gara in 32’06”, precedendo Angelo Iannelli (Fiamme Azzurre, a 9″) e il romano Umberto Persi (32’25”). In campo femminile successo per la francese Camille Eugenie Chenaux (36’25”); secondo posto per Eleonora Bazzoni (36’45”), terza Elisabetta Bertrame (36’51”). Alla gara hanno aderito 2.300 runner provenienti da tutta Italia: starter d’eccezione Gelindo Bordin. Prima della partenza è stato deposto un mazzo di fiori sotto la stele intitolata a Bikila, in via di San Gregorio, e ritirato per sempre il pettorale numero 11 della CorriRoma. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente di Italia Marathon club, Enrico Castrucci; il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola; il presidente Fidal Lazio, Fabio Martelli; il presidente Commissione sport di Roma Capitale, Angelo Diario, e lo stesso Gelindo Bordin.